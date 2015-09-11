При падении крана на самую большую мечеть Мекки погибли 65 человек (фото, видео)
20:41, 11 сентября 2015Мир
9678 0обновлено
На самую большую мечеть Мекки и мира упал строительный кран. В настоящее время известно о 65 погибших, число пострадавших уже превысило 180 человек.
На месте происшествия работают бригады врачей / @Saudiwoman
Как сообщило местное издание Saudi Gazette, по предварительным данным, кран упал из-за сильного ветра и осадков, передают РИА Новости.
Во всех больницах вблизи объявлено о самом высоком уровне готовности. Власти перекрыли все дороги к Большой мечети, отдав их полностью в пользование медицинского транспорта.
Мечеть Аль-Харам - Запретная мечеть - главная и крупнейшая в мире / @Saudiwoman
Мечеть Аль-Харам - Запретная мечеть - главная и крупнейшая в мире мечеть, во внутреннем дворе которой находится главная святыня ислама - Кааба. Власти Саудовской Аравии готовится сейчас принимать паломников-мусульман со всего мира, которые отправляются на Хадж.
По последним данным погибли 65 человек / @Saudiwoman
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter