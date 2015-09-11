При падении крана на самую большую мечеть Мекки погибли 65 человек (фото, видео)

Как сообщило местное издание Saudi Gazette, по предварительным данным, кран упал из-за сильного ветра и осадков, передают РИА Новости.

Во всех больницах вблизи объявлено о самом высоком уровне готовности. Власти перекрыли все дороги к Большой мечети, отдав их полностью в пользование медицинского транспорта.

Мечеть Аль-Харам - Запретная мечеть - главная и крупнейшая в мире мечеть, во внутреннем дворе которой находится главная святыня ислама - Кааба. Власти Саудовской Аравии готовится сейчас принимать паломников-мусульман со всего мира, которые отправляются на Хадж.