В Сирии повстанцы атаковали российскую военную базу

Об этом заявил один из командиров антиправительственных сил Ислама Аллоша, передает "Новое время" со ссылкой на The Times.

"Мы обстреляли аэропорт несколько раз из ракет установок Град. Были прямое попадание в цель", - рассказал он.

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Отмечается, что российский военный контингент расположился в Латакии и порту Тартус, однако разведка повстанцев обнаружила еще одну базу в городе Сафита, на которой расквартированы 250 солдат РФ.

"По нашей информации, Россия поставила себе за цель удержать побережье", - заявил представитель антиправительственных сил, воюющих с режимом Асада.