В Сирии повстанцы атаковали российскую военную базу
13:24, 22 сентября 2015Мир
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Отряды сирийских повстанцев, поддерживаемые Саудовской Аравией, атаковали военную базу, на которой дислоцируются военные Российской Федерации.
Сирийские повстанцы обстреляли ракетами российскую военную базу / Скриншот из видео
Об этом заявил один из командиров антиправительственных сил Ислама Аллоша, передает "Новое время" со ссылкой на The Times.
"Мы обстреляли аэропорт несколько раз из ракет установок Град. Были прямое попадание в цель", - рассказал он.
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Отмечается, что российский военный контингент расположился в Латакии и порту Тартус, однако разведка повстанцев обнаружила еще одну базу в городе Сафита, на которой расквартированы 250 солдат РФ.
"По нашей информации, Россия поставила себе за цель удержать побережье", - заявил представитель антиправительственных сил, воюющих с режимом Асада.
Вчера УНИАН сообщал, что сирийские антиправительственные боевики из минометов обстреляли территорию российского посольства в Сирии. Минометный снаряд упал на территорию посольства России в Дамаске 20 сентября около 9.00. Отмечается, что снаряд ушел глубоко в землю и не причинил вреда.
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