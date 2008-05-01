Звук сирены возвестил в Израиле о начале Дня памяти жертв Холокоста

Сегодня Израиль отмечает День памяти жертв Катастрофы и героизма – Йом а-Шоа. Звук сирены возвестил о начале Дня памяти жертв Холокоста, передает Первый канал.

Сегодня по всей стране проходят траурные церемонии. В мемориальном комплексе "Яд ва-Шем" состоялось возложение цветов к мемориалу узников Варшавского гетто. В нем принял участие Президент Израиля Шимон Перес.

В Кнессете состоится церемония под названием "У каждого человека есть имя" - там будут зачитывать имена жертв Холокоста.

Накануне в "Яд ва-Шеме" от вечного огня были зажжены 6 факелов, каждый из которых символизирует миллион погибших. Собравшиеся на траурное мероприятие вспоминали также граждан разных стран, которые помогали спасать евреев.

День жертв Катастрофы и героизма отмечается ежегодно.