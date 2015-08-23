Сенатор США о Путине: мы имеем дело с головорезом
15:31, 23 августа 2015Мир
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В тех странах, которым теперь грозит Путин, присутствие НАТО должно быть больше.
REUTERS
Об этом заявил американский сенатор, бывший кандидат в президенты США Джон Маккейн во время своего пребывания в Таллинне, передает "Радіо Свобода".
«Мы имеем дело с головорезом, имя которого Владимир Путин», - отметил сенатор.
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Американский политик выразил надежду, что демонстрация солидарности НАТО и сотрудничество с США дадут Путину сигнал, что, когда он на кого-то нападет, то его будет ждать сильный и объединенный ответ.
Стоит отметить, что посещение Эстонии стало частью большой поездки группы американских сенаторов по Эстонии, Швеции, Норвегии и Латвии. Главная тема их визита - киберзащита.
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