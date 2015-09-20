США и Россия могут провести прямые переговоры по Сирии

Как заявил государственный секретарь США Джон Керри, президент Барак Обама считает важными проведение подобных переговоров с Кремлем, передает "Голос Америки".

Читайте такжеСирия начала использовать против исламистов высокоточное оружиеСША и их союзники прилагают усилия для решения кризиса в Сирии, где уже четвертый год продолжается гражданская война. Кроме того, на сирийские города также наступают боевики "Исламского государства".

Накануне Россия заявила о готовности направить в ближневосточную страну военный контингент.

По данным Пентагона, министры обороны США и России Эштон Картер и Сергей Шойгу провели "конструктивную беседу" по ситуации в Сирии. Стороны выразили готовность поддерживать контакты в областях, "где взгляды США и России совпадают и расходятся".

Глава Пентагона заявил, что победа над боевиками "Исламского государства" в Сирии является приоритетом, однако эта цель должна сопровождаться усилиями, направленными на политическую трансформацию в Дамаске. Для США этот политический аспект означает уход президента Сирии Башара Асада, в США считают, что администрация Асадаподдерживает "Исламское государство".

Россия, в свою очередь, является одним из самых верных союзников Асада. Москва уже направила 200 морских пехотинцев и других военных в Сирию, а также военных советников, танки, вертолеты и другую технику. Москва также доставила в Сирию модульные дома, в которых могут разместиться до 2 тыс. солдат.