Из-за российского присутствия ситуация в Сирии становится более сложной - МИД Британии
Ситуация в Сирии из-за России становится более сложной.
Об этом заявил министр иностранных дел Великобритании Филип Хаммонд после переговоров с госсекретарем США Джоном Керри в Лондоне, сообщает РИА Новости.
"Из-за российской вовлеченности ситуация в Сирии становится более сложной", - сказал Хаммонд журналистам.
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Как сообщал УНИАН, Россия разместила несколько танков на сирийском аэродроме недалеко от Латакии, где она постепенно сводит систему обороны. По данным американской разведки, в аэропорту находятся 7 российских танков T-90. РФ также установила там артиллерийские комплексы, утверждают источники.
Представитель Пентагона Джефф Дэвис заявил 14 сентября, что действия России позволяют предположить, что Москва намерена организовать к югу от Латакии передовую оперативную базу.