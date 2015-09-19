Из-за российского присутствия ситуация в Сирии становится более сложной - МИД Британии

Об этом заявил министр иностранных дел Великобритании Филип Хаммонд после переговоров с госсекретарем США Джоном Керри в Лондоне, сообщает РИА Новости.

"Из-за российской вовлеченности ситуация в Сирии становится более сложной", - сказал Хаммонд журналистам.

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Как сообщал УНИАН, Россия разместила несколько танков на сирийском аэродроме недалеко от Латакии, где она постепенно сводит систему обороны. По данным американской разведки, в аэропорту находятся 7 российских танков T-90. РФ также установила там артиллерийские комплексы, утверждают источники.

Представитель Пентагона Джефф Дэвис заявил 14 сентября, что действия России позволяют предположить, что Москва намерена организовать к югу от Латакии передовую оперативную базу.