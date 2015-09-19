В Пакистане сообщили о 29 погибших в результате нападения исламистов

Среди погибших – 16 человек, которые в то время молились в мечети на авиабазе. По словам военных, нападавшие во время штурма ворвались в мечеть и расстреляли верующих, которые были там, передает Радио Свобода.

Также в ходе боя уничтожены не менее 13 нападающих, говорят военные.

Сколько всего было нападавших, пока не известно. Пакистанские талибы подтвердили, что нападение совершили они.

Это был крупнейший в истории Пакистана нападение талибов на военный объект.

Читайте такжеБоевики "Талибана" назвали видео исламистов с ИГ с казнями заложников "варварским"

Сразу после него в регионе Северный Вазиристан, который является главной базой пакистанских талибов, в результате воздушного удара с беспилотного аппарата были ликвидированы не менее, чем трое боевиков и еще пятеро были ранены.

При этом пакистанские силовики сообщили об этом, не уточнили, беспилотник был американский (они часто действуют в регионе против исламистов), или собственный пакистанский, который недавно приняли на вооружение в этой стране.

Армия Пакистана ведет силовую операцию против местных исламистов и иностранных боевиков, которые воюют на их стороне, в Северном Вазиристане.

Ранее УНИАН сообщал, что 14 сентября боевики террористической группировки "Талибан" напали на тюрьму в Афганистане, в провинции Ганзи. В результате нападения были убиты, по меньшей мере, 4 полицейских и уволены 350 заключенных.