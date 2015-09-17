Около 5 тысяч мигрантов штурмуют поезда до Загреба на границе Хорватии с Сербией - СМИ
От 4 до 5 тысяч мигрантов на границе Хорватии с Сербией пытаются сесть на поезда, следующие до Загреба.
Об этом заявил представитель Управления Верховного комиссара ООН по делам беженцев Ян Капич, сообщает ТАСС.
По его словам, беженцы собрались на станции "Товарник" вблизи хорватской границы. "Здесь находятся от 4 до 5 тысяч человек, - сказал Капич. - Поезда прибывают, но они не могут взять всех этих людей".
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Отмечается, что мигранты и беженцы продолжают приезжать на территорию республики, в настоящий момент число перешедших границу иностранцев достигло 5650 человек.
Ранее хорватское ТВ сообщило, что за минувшие сутки границу страны со стороны Сербии пересекли порядка 4 тысяч человек.
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Согласно сообщению, закрытие Венгрией своей границы сместило в сторону Хорватии маршрут следования нелегалов, стремящихся в страны Западной Европы. Министр иностранных и европейских дел Хорватии Весна Пусич заявила, что республика сможет справиться с приемом нескольких тысяч мигрантов, однако еще десятки тысяч будут ей уже не по силам. Вместе с тем она подчеркнула, что все прибывшие будут размещены, накормлены, им будет оказана медицинская помощь, пока будет решаться вопрос об их статусе.
Как известно, Венгрия с 15 сентября перекрыла границу с Сербией, а в среду приостановила работу основного пункта пропуска в Реске на 30 дней. Из-за этого скопившиеся на границе мигранты выступили с протестами и попытались силой проникнуть на территорию страны. В результате столкновений с венгерской полицией пострадали около 300 человек, в том числе порядка 30 детей, 20 стражей правопорядка, а также несколько журналистов.