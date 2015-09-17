Около 5 тысяч мигрантов штурмуют поезда до Загреба на границе Хорватии с Сербией - СМИ

Об этом заявил представитель Управления Верховного комиссара ООН по делам беженцев Ян Капич, сообщает ТАСС.

По его словам, беженцы собрались на станции "Товарник" вблизи хорватской границы. "Здесь находятся от 4 до 5 тысяч человек, - сказал Капич. - Поезда прибывают, но они не могут взять всех этих людей".

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Отмечается, что мигранты и беженцы продолжают приезжать на территорию республики, в настоящий момент число перешедших границу иностранцев достигло 5650 человек.

Ранее хорватское ТВ сообщило, что за минувшие сутки границу страны со стороны Сербии пересекли порядка 4 тысяч человек.

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Согласно сообщению, закрытие Венгрией своей границы сместило в сторону Хорватии маршрут следования нелегалов, стремящихся в страны Западной Европы. Министр иностранных и европейских дел Хорватии Весна Пусич заявила, что республика сможет справиться с приемом нескольких тысяч мигрантов, однако еще десятки тысяч будут ей уже не по силам. Вместе с тем она подчеркнула, что все прибывшие будут размещены, накормлены, им будет оказана медицинская помощь, пока будет решаться вопрос об их статусе.

Как известно, Венгрия с 15 сентября перекрыла границу с Сербией, а в среду приостановила работу основного пункта пропуска в Реске на 30 дней. Из-за этого скопившиеся на границе мигранты выступили с протестами и попытались силой проникнуть на территорию страны. В результате столкновений с венгерской полицией пострадали около 300 человек, в том числе порядка 30 детей, 20 стражей правопорядка, а также несколько журналистов.