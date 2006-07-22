В Киев прибыли еще 336 эвакуированных из Ливана

Сегодня утром из Латакии (Кипр) в киевский аэропорт „Борисполь” прибыли два самолета, на борту которых находились 336 человек, эвакуированных из Ливана.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе МИД Украины, из этой группы 316 – граждане Украины (из них 121 – несовершеннолетние дети), 13 – граждане Ливана, двое граждан Узбекистана, двое граждан Палестинской Автономной Республики, один гражданин США, один гражданин России, один гражданин Беларуси.

После прохождения паспортной и таможенной процедур граждане были доставлен автобусами к железнодорожному и автовокзалам Киева. Несколько семей были бесплатно размещены в киевских гостиницах, нескольким десяткам лиц предоставлено содействие в обеспечении билетами к местам конечного назначения.

На данный момент количество украинских граждан, эвакуированных в Украину при содействии дипломатических представительств Украины в Ливане, Сирии и Республике Кипр, составляет 742 человека.

Сегодня днем ожидается прибытие из Латакии в Украину еще одного самолета с эвакуированными из Ливана украинскими гражданами.

Дело находится на особом контроле в посольствах Украины в Ливане, Сирии и Республике Кипр, а также в Департаменте консульской службы МИД Украины.