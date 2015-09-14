В центре Москвы задержали мужчину, бросавшего с крыши дома кирпичи на прохожих и автомобили (видео)
22:00, 14 сентября 2015Мир
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Полицейские и сотрудники МЧС РФ сняли с крыши дома в центре Москвы мужчину, кидавшего кирпичи в людей и машины.
Бросавшегося кирпичами мужчину сняли с крыши дома в центре Москвы / скриншот
Как сообщает ТАСС, человек находился на крыше трехэтажного здания и швырял с нее камни и другие предметы. На место ЧП прибыли спасатели.
С мужчиной пришлось проводить переговоры, так как он высказывал суицидальные мысли, после чего его сняли с крыши.
Хулигана передали в руки полиции.
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«По предварительным данным, пострадавших нет. Сколько машин могло пострадать, уточняется», - сообщает пресс-служба МВД России по Москве.
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