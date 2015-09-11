Пентагон засек в Сирии 7 транспортных самолетов РФ и "зеленых человечков" - СМИ

Об этом сообщает телеканал Fox News со ссылкой на источники в Пентагоне, пишет Лента.ру.

По словам корреспондента, за неделю российские специалисты возвели близ порта Латакии около сотни жилых помещений.

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Сообщается также о переброске "тех же военизированных частей без опознавательных знаков, которые Россия использовала в Украине ("зеленые человечки" - УНИАН)".

Как сообщал УНИАН, в минобороны Израиля заявили, что российские военные в Сирии будут строить военно-воздушную базу.

Напомним, сейчас завершаются или ведутся близкие к завершению поставки в Сирию из РФ нескольких партий стрелкового оружия, гранатометов, бронетранспортеров БТР-82А, военных грузовиков "Урал" и другого вооружения, необходимого для ведения локальных боевых действий и переброски личного состава сирийской армии.