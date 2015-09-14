Эксперты назвали задачи России в Сирии и советуют Западу не мешать Кремлю ввязываться в новую войну

Руководитель МИД РФ Сергей Лавров официально подтвердил присутствие российского контингента, по его словам, призванного обучить сирийских военнослужащих использованию российской военной техники.

Об этом говорится в отчете аналитической группы Da Vinci AG, которым располагает УНИАН.

По данным Reuters, Россия направляет в Сирию несколько единиц зенитного ракетно-пушечного комплекса SA-22 ("Панцирь-С1"), которые должны сформировать надежную систему противовоздушной обороны Сирии. Поскольку силы ИГ не располагают военно-воздушной компонентой, а поражение режима Каддафи было обеспечено как раз авиаударами сил НАТО по правительственным войскам, Москва предоставляет Дамаску силы ПВО именно для отражения возможных ударов со стороны США и их союзников.

Таким образом, РФ втягивается в войну на территории Сирии на стороне Башара Асада для обеспечения стабильности его режима. Вероятно, по замыслу Москвы, присутствие российского контингента создаст своего рода "зонтик безопасности" для Башара Асада и заставит США и их союзников сконцентрироваться на борьбе с ИГ, что позволит держать напряжение вдали от Средней Азии, которая является уязвимой для России с точки зрения рисков активизации там ИГ.

Имеющиеся данные свидетельствуют также о попытках развернуть военно-воздушную базу РФ в районе Латакии для размещения авиагруппы из штурмовиков Су-25 и перехватчиков дальнего радиуса действия Миг-31.

По нашим оценкам, приоритетной задачей российской группировки в Сирии будет сохранение под контролем путей сообщения между Хомсом и Латакией, что позволит сохранить связь Дамаска и Латакии на алавитском побережье и не допустить дробление территории, находящейся под контролем Асада. При этом данные о дислокации сил, противостоящих официальному Дамаску, свидетельствуют о том, что на начальном этапе боестолкновения российского контингента будут происходить, прежде всего, с силами сирийской оппозиции в районах Хомса, Дамаска и, с наименьшей вероятностью, Алеппо. При этом сухопутные операции не будут выходить за пределы территорий, контролируемых алавитами за исключением окрестностей Хомса.

Наибольшие риски для РФ состоят в одновременном ведении боев с силами сирийской оппозиции и ИГ. Поскольку 90% этнического состава Сирии составляют арабы, то непосредственное участие российского контингента в войне, особенно с воздуха, активизирует механизм "кровной мести", которая может быть перенесена непосредственно на территорию РФ.

После ввода контингента на территорию Сирии, Россия потеряла возможность политического маневра в регионе. Более того, вследствие данного шага Тегеран, напротив, получил возможность такого маневра, так как все риски, связанные с защитой режима Башара Асада теперь легли на Кремль. Оперативно вывести свою группировку Москва также не сможет из-за рисков политических потерь в регионе, особенно с официальным Тегераном. Фактически для РФ вовлечение в сирийский конфликт станет вторым Афганистаном, который может спровоцировать ИГ на начало действий в Средней Азии. Конфликт в горячей фазе приобретает затяжной характер, требующий постоянного присутствия и активности российского контингента, работающего в комбинированном режиме оборонительно-наступательной тактики. Это приведет к его неизбежным потерям в технике и живой силе.

Таким образом, России придется действовать одновременно на нескольких фронтах, что в условиях санкционного давления неизбежно приведет к максимальному углублению кризиса.

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По нашим оценкам, Запад не должен сдерживать дальнейшее развертывание российского контингента в Сирии. Особенности логистики обеспечения данной группы войск создаст дополнительную финансовую и политическую нагрузку на экономику РФ и повышает уязвимость группировки и ее зависимость от обеспечения. В отличие от Афганистана 80-х годов, Москва не имеет общей границы с Сирией, а также не располагает военными базами в сопредельных странах.

Россия не сможет обеспечить присутствие группировки, способной изменить ход военного конфликта в Сирии. Таким образом, максимальная задача, которую сможет обеспечить РФ – это защита правительства Башара Асада в пределах контролируемых им на данный момент территорий.