Эксперты назвали задачи России в Сирии и советуют Западу не мешать Кремлю ввязываться в новую войну

13:37, 14 сентября 2015
Мир
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Российская Федерация втянулась в вооруженный конфликт на территории Сирии, что в среднесрочной перспективе повышает риски для Кремля.

ves.lv

Руководитель МИД РФ Сергей Лавров официально подтвердил присутствие российского контингента, по его словам, призванного обучить сирийских военнослужащих использованию российской военной техники.

Об этом говорится в отчете аналитической группы Da Vinci AG, которым располагает УНИАН.

По данным Reuters, Россия направляет в Сирию несколько единиц зенитного ракетно-пушечного комплекса SA-22 ("Панцирь-С1"), которые должны сформировать надежную систему противовоздушной обороны Сирии. Поскольку силы ИГ не располагают военно-воздушной компонентой, а поражение режима Каддафи  было обеспечено как раз авиаударами сил НАТО по правительственным войскам, Москва предоставляет Дамаску силы ПВО именно для отражения возможных ударов со стороны США и их союзников.

Таким образом, РФ втягивается в войну на территории Сирии на стороне Башара Асада для обеспечения стабильности его режима. Вероятно, по замыслу Москвы, присутствие российского контингента создаст своего рода "зонтик безопасности" для Башара Асада и заставит США и их союзников сконцентрироваться на борьбе с ИГ, что позволит держать напряжение вдали от Средней Азии, которая является уязвимой для России с точки зрения рисков активизации там ИГ.

Имеющиеся данные свидетельствуют также о попытках развернуть военно-воздушную базу РФ в районе Латакии для размещения авиагруппы из штурмовиков Су-25 и перехватчиков дальнего радиуса действия Миг-31.

По нашим оценкам, приоритетной задачей российской группировки в Сирии будет сохранение под контролем путей сообщения между Хомсом и Латакией, что позволит сохранить связь Дамаска и  Латакии на алавитском побережье и не допустить дробление территории, находящейся под контролем Асада. При этом данные о дислокации сил, противостоящих официальному Дамаску, свидетельствуют о том, что на начальном этапе боестолкновения российского контингента будут происходить, прежде всего, с силами сирийской оппозиции в районах Хомса, Дамаска и, с наименьшей вероятностью, Алеппо. При этом сухопутные операции не будут выходить за пределы территорий, контролируемых алавитами за исключением окрестностей Хомса.

Наибольшие риски для РФ состоят в одновременном ведении боев с силами сирийской оппозиции и ИГ. Поскольку 90% этнического состава Сирии составляют арабы,  то непосредственное участие российского контингента в войне, особенно с воздуха, активизирует механизм "кровной мести", которая может быть перенесена непосредственно на территорию РФ.

После ввода контингента на территорию Сирии, Россия потеряла возможность политического маневра в регионе. Более того, вследствие данного шага Тегеран, напротив, получил возможность такого маневра, так как все риски, связанные с защитой режима Башара Асада теперь легли на Кремль. Оперативно вывести свою группировку Москва также не сможет из-за рисков политических потерь в регионе, особенно с официальным Тегераном. Фактически для РФ вовлечение в сирийский конфликт станет вторым Афганистаном, который может спровоцировать ИГ на начало действий в Средней Азии. Конфликт в горячей фазе приобретает затяжной характер, требующий постоянного присутствия и активности российского контингента, работающего в комбинированном режиме оборонительно-наступательной тактики. Это приведет к его неизбежным потерям в технике и живой силе.

Таким образом, России придется действовать одновременно на нескольких фронтах, что в условиях санкционного давления неизбежно приведет к максимальному углублению кризиса.

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По нашим оценкам, Запад не должен сдерживать дальнейшее развертывание российского контингента в Сирии. Особенности логистики обеспечения данной группы войск создаст дополнительную финансовую и политическую нагрузку на экономику РФ и повышает уязвимость группировки и ее зависимость от обеспечения. В отличие от Афганистана 80-х годов, Москва не имеет общей границы с Сирией,  а также не располагает военными базами в сопредельных странах.

Россия не сможет обеспечить присутствие группировки, способной изменить ход военного конфликта в Сирии. Таким образом, максимальная задача, которую сможет обеспечить РФ – это защита правительства Башара Асада в пределах контролируемых им на данный момент территорий. 

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