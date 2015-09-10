Лавров рассказал, что российские военные делают в Сирии

Об этом сообщает РИА «Новости».

«Российские военнослужащие в Сирии есть, они там находятся много лет. Их присутствие там сопряжено с поставками вооружений для сирийской армии, которая несет на себя основное бремя противостояния терроризму в лице ИГИЛ и прочих экстремистских группировок», - заявил Лавров.

Читайте такжеГенсек НАТО: "Помощь" России не будет способствовать решению конфликта в Сирии

По словам главы МИД, россияне помогают сирийцам осваивать военную технику и готовить ее к применению в борьбе против террористов.

Лавров подчеркнул, что Москва намерена продолжать оказывать помощь Дамаску.

Читайте такжеThe New York Times: Россия защищает присутствие своих военных советников в Сирии

Ранее США предостерегли Россию от возможного усиления военного присутствия в Сирии. Госсекретарь Керри недвусмысленно заявил, что подобные действия могут привести к дальнейшей эскалации конфликта в Сирии, гибели еще большего количества невинных людей, а также к увеличению потока беженцев.

В Кремле подтвердили, что Россия оказывает Сирии поддержку, но конкретизировать возможные изменения в поддержке Дамаску не стали.