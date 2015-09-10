Лавров рассказал, что российские военные делают в Сирии
Министр иностранных дел России Сергей Лавров подтвердил присутствие российских военных в Сирии
Об этом сообщает РИА «Новости».
«Российские военнослужащие в Сирии есть, они там находятся много лет. Их присутствие там сопряжено с поставками вооружений для сирийской армии, которая несет на себя основное бремя противостояния терроризму в лице ИГИЛ и прочих экстремистских группировок», - заявил Лавров.
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По словам главы МИД, россияне помогают сирийцам осваивать военную технику и готовить ее к применению в борьбе против террористов.
Лавров подчеркнул, что Москва намерена продолжать оказывать помощь Дамаску.
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Ранее США предостерегли Россию от возможного усиления военного присутствия в Сирии. Госсекретарь Керри недвусмысленно заявил, что подобные действия могут привести к дальнейшей эскалации конфликта в Сирии, гибели еще большего количества невинных людей, а также к увеличению потока беженцев.
В Кремле подтвердили, что Россия оказывает Сирии поддержку, но конкретизировать возможные изменения в поддержке Дамаску не стали.