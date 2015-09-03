Россия отправляет солдат и оружие в Сирию, чтобы защитить режим Асада - СМИ (фото, видео)
Российские войска воюют на стороне армии президента Башара Асада.
Об этом сообщила провластная телекомпания Сирии, передает "Европейская правда" со ссылкой на The Times.
Так, трехминутный видеосюжет показывает, как сирийскую армию прикрывает тяжелая бронетехника, в частности, новейший БТР-82А, который есть на вооружении только у армии России. При этом на видео четко звучит русский язык.
Русский язык можно услышать на видео с 02:03
Также издание со ссылкой на The Washington Post пишет, что недавние сообщения из открытых источников и неподверженные изображения российского оборудования в Сирии говорят от том, что Кремль постепенно наращивает присутствие в этой охваченной войной стране для поддержки режима Асада.
Стоит отметить, что во вторник, 1 сентября, филиал "Аль-Каиды" в Сирии "Фронт аль-Нусра" опубликовал фотографии, а которых изображен истребитель, напоминающий российский Су-34, и беспилотник производства РФ, которые были замечены в сирийской провинции Идлиб.
Данная информация поступила спустя два дня после того, как израильская газета YNET сообщила о прибытии в Сирию российских ВВС и пилотов "в ближайшее время" для нанесения авиаударов по боевикам "ИГИЛ" и сирийским повстанцам, которые угрожают режиму Асада.
Ранее Асад заявлял, что ввиду того, что Россия за время кризисной ситуации в Сирии показала свою твердую позицию в отношении поддержки властей страны, доверие арабской республики к ней остается на высоком уровне.