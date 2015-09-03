Россия отправляет солдат и оружие в Сирию, чтобы защитить режим Асада - СМИ (фото, видео)

Об этом сообщила провластная телекомпания Сирии, передает "Европейская правда" со ссылкой на The Times.

Так, трехминутный видеосюжет показывает, как сирийскую армию прикрывает тяжелая бронетехника, в частности, новейший БТР-82А, который есть на вооружении только у армии России. При этом на видео четко звучит русский язык.

Русский язык можно услышать на видео с 02:03

Также издание со ссылкой на The Washington Post пишет, что недавние сообщения из открытых источников и неподверженные изображения российского оборудования в Сирии говорят от том, что Кремль постепенно наращивает присутствие в этой охваченной войной стране для поддержки режима Асада.

Стоит отметить, что во вторник, 1 сентября, филиал "Аль-Каиды" в Сирии "Фронт аль-Нусра" опубликовал фотографии, а которых изображен истребитель, напоминающий российский Су-34, и беспилотник производства РФ, которые были замечены в сирийской провинции Идлиб.

Данная информация поступила спустя два дня после того, как израильская газета YNET сообщила о прибытии в Сирию российских ВВС и пилотов "в ближайшее время" для нанесения авиаударов по боевикам "ИГИЛ" и сирийским повстанцам, которые угрожают режиму Асада.

Ранее Асад заявлял, что ввиду того, что Россия за время кризисной ситуации в Сирии показала свою твердую позицию в отношении поддержки властей страны, доверие арабской республики к ней остается на высоком уровне.