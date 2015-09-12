Пан Ги Мун: нужно срочно внести "три фундаментальных изменения" в миротворческую деятельность ООН

Генеральный секретарь ООН Пан Ги Мун предложил срочно внести "три фундаментальных изменения" в миротворческую деятельность всемирной организации, чтобы привести ее в соответствие с вызовами современности. Рекомендации генсека, изложенные в 139-страничном докладе, касаются повышения мобильности и готовности "голубых касок", а также обеспечения ответственности за их действия, сообщает ТАСС.

"Я считаю, что необходимо срочно внести три фундаментальных изменения, чтобы привести миротворческие операции ООН в соответствие с вызовами сегодняшнего и завтрашнего дня", - говорится в распространенном здесь заявлении Пан Ги Муна. По его словам, всемирная организация, во-первых, должна сосредоточиться на предотвращении конфликтов и посреднических усилиях, что уже само по себе избавит от необходимости проведения дорогостоящих миротворческих операций.

"Во-вторых, нам нужно изменить то, как мы планируем и проводим миротворческие операции ООН, чтобы они были более мобильными, гибкими и более подотчетными перед странами и людьми, охваченными конфликтом", - сказал генсек. В качестве решения этой задачи в его докладе предусмотрена выработка к началу следующего года плана развертывания в любой части света "полностью функциональных" сил быстрого реагирования для защиты гражданских лиц в течение 2-3 месяцев после того, как СБ ООН принимает решение о направлении миротворцев. Для этого в распоряжении ООН должны будут постоянно находится подразделения, готовые к немедленной отправке.

"В-третьих, мы должны ввести в действие рамочный механизм на глобальном и региональном уровне, который позволит справляться с вызовами в области мира и безопасности, которые мы имеем на сегодняшний день" - сказал генсек. По его мнению, создание этого механизма необходимо начать с "укрепления партнерства между ООН и Африканским союзом".

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При этом Пан Ги Мун заверил, что предлагаемые им изменения не затронут основополагающие принципы миротворчества. "Наша работа - оказывать поддержку переговорному решению конфликтов и защищать гражданских лиц, а также поощрять их право на безопасность, правосудие и процветание", - отметил глава ООН.