BBC: В Берлине откопали огромную голову от памятника Ленину

В лесу неподалеку от Берлина откопали гигантскую гранитную голову от памятника Ленину, похороненную 24 года назад.

Эти работы выполнены в рамках исторического проекта, сообщает BBC Украина.

Голова является частью 19-метрового монумента коммунистическому лидеру, который возвышался над восточной частью города.

Памятник демонтировали в 1991 году, уже после падения Берлинской стены (1989 г.), по распоряжению Эберхарда Дипгена, первого мэра воссоединенной германской столицы.

Части монумента закопали в лесу, отдельно друг от друга.

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В двухтысячных берлинский памятник стал известен благодаря немецкому фильму "Гудбай, Ленин" 2003 года, посвященном воссоединению Германии. В одной из сцен демонтированный монумент несут над городом на вертолете.

Теперь 3,5-тонную голову перевезут в музей в Цитадели Шпандау в западном Берлине. Она станет частью выставки немецких монументов разных времен.

Это единственная часть памятника Ленину, который решили откопать.