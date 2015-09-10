BBC: В Берлине откопали огромную голову от памятника Ленину
В двухтысячных берлинский памятник стал известен благодаря немецкому фильму "Гудбай, Ленин" 2003 года, посвященном воссоединению Германии.
В лесу неподалеку от Берлина откопали гигантскую гранитную голову от памятника Ленину, похороненную 24 года назад.
Эти работы выполнены в рамках исторического проекта, сообщает BBC Украина.
Голова является частью 19-метрового монумента коммунистическому лидеру, который возвышался над восточной частью города.
Памятник демонтировали в 1991 году, уже после падения Берлинской стены (1989 г.), по распоряжению Эберхарда Дипгена, первого мэра воссоединенной германской столицы.
Части монумента закопали в лесу, отдельно друг от друга.
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В двухтысячных берлинский памятник стал известен благодаря немецкому фильму "Гудбай, Ленин" 2003 года, посвященном воссоединению Германии. В одной из сцен демонтированный монумент несут над городом на вертолете.
Теперь 3,5-тонную голову перевезут в музей в Цитадели Шпандау в западном Берлине. Она станет частью выставки немецких монументов разных времен.
Это единственная часть памятника Ленину, который решили откопать.