Bloomberg: Ошибки в опросах и пари означают, что референдум в Британии по вопросу ЕС – не такая уж удачная ставка

Об этом пишет Роберт Хаттон в статье «Ошибки в опросах и пари означают, что референдум в Британии по вопросу ЕС – не такая уж удачная ставка», опубликованной на сайте Bloomberg.com.

Консервативная партия разрывается из-за членства Великобритании в Европейском Союзе, поэтому Кэмерон не смог обеспечить достаточного количества голосов, чтобы ввести в действие правила, связанные с предстоящим референдумом о пребывании в блоке. Провал обеспечили 37 членов его собственной партии, проголосовавших вместе с оппозицией – Лейбористской партией.

В то время как восстания Тори из-за Европы предсказуемы, как дождь в Лондоне в сентябре, результат был предупреждением для тех, кто недооценивает возможность голосования в Британии в 2017 году о том, чтобы покинуть ЕС. Потому что, если британская политика что-то и показала в этом году, это то, что никто не уверен в том, что произойдет дальше.

«Отчасти потому, что опросы оказались гораздо менее надежными, чем мы думали, и отчасти потому, что Великобритания видит свои собственные версии новых политических движений по всему миру», сказал Филип Коули, профессор политологии в Ноттингемском университете. «Сейчас плохое время для прогнозирования».

В этом году британские избиратели постоянно срамили экспертов и букмекеров. Никто, включая премьер-министра, не ожидал, что его консерваторы выиграют большинством голосов на всеобщих выборах в мае. Народная мудрость гласила, что Шотландская национальная партия с трудом получит 50 мест. И никто, в том числе Джереми Корбин, не сказал бы, что у него серьезные шансы стать лидером оппозиционной Лейбористской партии.

Ряд Неудач

Самым большим значением этой тенденции является то, что сомнений заслуживает основное предположение о том, что в следующие два года Кэмерон будет направлять страну к комфортному голосованию, чтобы остаться в ЕС.

Премьер-министр уже потерпел ряд неудач, когда попытался установить правила состязания: он не получит вопрос, который хотел, и после голосования в понедельник он не получит свободы, которую искал, чтобы правительственные чиновники обсудили вопрос.

Ошиблись не только опросы. Рынки пари предполагали вероятность сокращения большинства тори, когда приближались выборы. Накануне голосования, Paddy Power Plc предлагал 7 к 1 против такого результата. В Шотландии, букмекер сделал лучше: до выборов, он показывал «почти-уверенность» в том, что ШНП получит более 50 из 59 парламентских мест страны. Но в январе, он предлагал 10 к 1 против такого исхода.

Оба меркнут в сравнении с вероятностью того, что Корбин возглавит оппозицию. Когда он попал в бюллетень для голосования в июне, было 100 к 1 против такого исхода. Теперь, менее чем через неделю до объявления результатов, он - фаворит Paddy Power, с 80-процентной вероятностью его победы.

Скептицизм Корбина

Что касается европейского вопроса, то букмекеры предлагают 3-к-1 против того, что Британия проголосует за выход. Это отражает опросы, которые показывают последовательное лидерство варианта «за пребывание в ЕС», и вероятность того, что все основные политические партии будут спорить в пользу членства.

Обе сейчас спорны: Опрос для газеты «Mail on Sunday» выявил, что вариант выхода и пребывания в ЕС соотносятся 51 к 49 процентам. Корбин значительно более скептически отзывается о преимуществах ЕС, чем предыдущие руководители лейбористов.

Экономисты в Societe Generale SA считают, что существует 45-процентная вероятность того, что избиратели поддержат так называемый «брексит».

«Это очень высокая вероятность, по сравнению с тем, что говорит большинство людей», сказала Михала Маркуссен, главный экономист парижского банка. «Рынки полностью игнорируют эту тему».