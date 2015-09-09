За год количество бедных россиян выросло почти на 3 миллиона человек

За тот же период 2014 года за чертой бедности находилось 13,1% граждан: их число возросло на 2,8 млн человек, что сопоставимо с населением двух Екатеринбургов, или трех Воронежей, или Тверской и Владимирской областей, вместе взятых, передают "Ведомости" со ссылкой на Росстат.

По итогам II квартала количество малоимущих возросло в сравнении со II кварталом 2014 года на 15,5%: до 20,1 млн человек (14% населения) против 17,4 млн (12,1%). Сам порог бедности – прожиточный минимум – вырос за тот же период на 22%: до 10 017 руб. против 8192 руб.

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Реальные доходы населения сократились в 2014 году впервые с 1999-го, к августу 2015 года они снижались уже девятый месяц подряд – на 9% в сравнении с октябрем 2014 года, – что также происходит впервые с 1999 года. Отмечается, что доходы падают из-за всплеска инфляции, сокращения индексации зарплат бюджетников, ужесточения региональными властями условий получения социальных выплат или их отмены.

"Обедневшее население экономит даже на еде: по данным «Левада-центра», 69% опрошенных в последние 2–3 месяца стараются покупать более дешевые продукты и предметы первой необходимости, называя инфляцию, обнищание и безработицу главными проблемами (для 78, 42 и 36% опрошенных соответственно)", - отмечает издание.

Как ранее сообщал УНИАН, в конце июля президент России Владимир Путин подписал указ об уничтожении санкционных продуктов.