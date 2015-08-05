Завтра в России трактором уничтожат 7 тонн сыра

6 августа в Белгороде впервые отправят под трактор почти семь тонн сыра, арестованного пограничниками.

Об этом сообщает Газета.ру.

В региональном управлении Россельхознадзора сообщили, что сыр неизвестного происхождения попадает под указ об уничтожении.

"Его не надо исследовать в связи с тем, что происхождение сыра неизвестно. Маркировок на продукте в момент его задержания не было", — уточнили в ведомстве.

По данным Пограничного управления ФСБ по Белгородской и Воронежской областям РФ, почти 7 тонн сыра были арестованы неделю назад в Краснояружском районе. Около 1,3 тонны продукта были обнаружены в грузовике в пограничной зоне. Позднее еще 5,4 тонны аналогичного сыра были найдены на территории одного из частных домовладений. Продукция была задержана и изъята.

Читайте такжеНа уничтожение санкционных сыров из ЕС Россия призовет армию бульдозеров

Отмечается, что ранее в Россельхознадзоре сообщили, что не уверены в том, что 6 августа начнется уничтожение санкционных продуктов, из-за неготовности к совместным мероприятиям со стороны ФТС.