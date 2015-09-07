Кремль пристально наблюдает за ситуацией в Молдове - Песков
14:15, 07 сентября 2015Мир
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Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что в Кремле внимательно следят за акциями протеста, которые происходят в Молдове.
REUTERS
Об этом сообщает РИА «Новости».
«Ну, конечно. Все весьма пристально наблюдают за тем, что происходит, как развивается обстановка в Молдове», - сказал Песков.
Дмитрий Песков затруднился ответить на вопрос, будут ли какие-либо комментарии по этому поводу от Владимира Путина.
Как ранее сообщал УНИАН, 6 сентября в Кишиневе митингующие потребовали отставки президента Молдовы Николае Тимофти и проведения досрочных выборов парламента.
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