Кремль пристально наблюдает за ситуацией в Молдове - Песков

Об этом сообщает РИА «Новости».

«Ну, конечно. Все весьма пристально наблюдают за тем, что происходит, как развивается обстановка в Молдове», - сказал Песков.

Дмитрий Песков затруднился ответить на вопрос, будут ли какие-либо комментарии по этому поводу от Владимира Путина.

Как ранее сообщал УНИАН, 6 сентября в Кишиневе митингующие потребовали отставки президента Молдовы Николае Тимофти и проведения досрочных выборов парламента.