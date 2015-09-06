Митинг в Молдове: под Генпрокуратурой произошли столкновения с полицией

По имеющейся информации, полиция задержала пятерых членов организации, в том числе и активиста "Антифа" Павла Григорчука. В его сумке были обнаружены металлические цепи и замки.

Для наведения порядка к месту инцидента привлечены десятки полицейских, которые сформировали живой коридор, сообщает publika.md.

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Как стало известно, в результате столкновения пострадал один человек, который был госпитализирован.

Между тем, протест продолжается, агрессивно настроенные сторонники Движения "Антифа", собравшиеся у генеральной прокуратуры, скандируют: "Долой воров!" и призывают людей не быть пассивными.

Позже активисты движения "Антифа" заблокировали часть улицы Бэнулеску-Бодони и Диордица. Ранее стало известно об установке протестующими несанкционированных палаток у здания Генеральной прокуратуры. Еще два человека задержаны.

Как сообщал, в Кишеневе митингующие потребовали отставки президента Молдовы Николае Тимофти и проведения досрочных выборов парламента.