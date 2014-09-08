NASA: Мимо Земли пролетает астероид размером с дом - BBC

Мимо земли проходит небольшой астероид размером с дом, сообщило американское космическое агентство НАСА, передает BBC Украина.

В ближайшей к Земле точке астероид под названием 2014 RC находился в 18:18 по Гринвичу (21:18 по Киеву) в воскресенье, когда пролетал над Новой Зеландией.

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По сообщению НАСА, этот объект шириной примерно в 18 метров не представляет никакой опасности для Земли.

Тем не менее, по словам специалистов, метеорит, который упал возле столицы Никарагуа в воскресенье, мог быть частью этого астероида.

Этот объект вызвал взрыв и землетрясение, оставив возле аэропорта города кратер шириной 12 метров и глубиной пять метров.

"Он мог отколоться от этого астероида, такое могло случиться. Следует изучить его больше, поскольку он может состоять из льда или камня", - говорит вулканолог из Никарагуа Умберто Гарсия.

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Астероид, который пролетает мимо Земли, впервые обнаружили 31 августа, и в момент наибольшего приближения его расстояние до Земли составляло примерно десятую часть расстояния от центра Земли до Луны, сообщили в НАСА.

По ожиданиям, в будущем он снова будет пролетать Землю.

В феврале 2013 года метеорит аналогичного размера взорвался над российским Челябинском, ранив свыше тысячи человек.

Сейчас НАСА отслеживает более 11 тысяч астероидов, которые проходят относительно близко к Земле.