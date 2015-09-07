Турция нанесла воздушные удары в ответ на нападение курдских боевиков

По словам турецких силовиков, целью ударов стали 12 объектов вооруженной группировки «Рабочая партия Курдистана», признанного в Турции и еще в ряде стран террористическим, сообщает Радио Свобода.

Эта группировка взяла на себя ответственность за нападение на турецких военных в провинции Хаккари, неподалеку от границ с Ираном и Ираком. Военное крыло группировки, так называемые «Силы народной самообороны», заявило, что в результате нападения погибли 15 турецких солдат и было захвачено значительное количество оружия. Известно, что курдские сепаратисты обычно значительно завышают потери своих противников.

Турецкие военные подтверждают, что в результате подрыва на минах колонны из двух военных машин с их стороны есть «несколько» погибших и раненых, но количество пока не называют.

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Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, выступив на телевидении после нападения, пообещал принять новую стратегию в «борьбе с терроризмом» и заверил, что власти страны будут действовать решительно.

А премьер-министр Ахмет Давутоглу, который во время нападения был на важном для Турции футбольном матче отбора на чемпионат Европы 2016 года в другом городе, недосмотрел его и срочно вернулся в Анкару, чтобы созвать срочное заседание силовых структур.

Нынешнее нападение стало очередным шагом в обострении, которое сепаратисты снова начали в последние месяцы. По сообщениям, в результате возобновленных нападений с июля погибли не менее 70 турецких силовиков, в результате действий армии ликвидированы сотни курдских боевиков. При этом стороны обвиняют друг друга в нарушении неустойчивого перемирия, длившегося с 2013 года.

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Курдская вооруженная сепаратистская группировка «Рабочая партия Курдистана», которая не является партией, с конца 1970-х годов под разными названиями борется за независимость или хотя бы широкую автономию для турецких курдов на марксистско-ленинских принципах на юго-востоке Турции. За время этого противостояния между курдами и государственным руководством в Турции погибло более 45 тысяч человек.

Как сообщал УНИАН, в Турции боевики Рабочей партии Курдистана взорвали автобус, в котором находились как сотрудники правоохранительных органов, так и гражданские лица.