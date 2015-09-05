Крупнейшие компании Кремниевой долины заплатят $415 миллионов за незаконную идею Джобса
Apple, Google и другие крупные компании Кремниевой долины обязаны выплатить 415 млн долларов по иску почти 65 тысяч своих сотрудников.
Они обвинили технологических гигантов в незаконном сговоре, инициатором которого, как говорят, был Стив Джобс, сообщает ZN.ua со ссылкой на AP.
Технологические гиганты, как утверждают истцы, незаконно договорились об отказе переманивать сотрудников друг у друга. Адвокаты говорят, что в связи с этим сговором сотрудники были лишены возможности получать более высокую зарплату.
Иски подавали почти 65 тысяч сотрудников компаний Apple, Google, Intel и Adobe на протяжении 2005-2009 годов. Компании согласились с решением судьи, поэтому должны выплатить истцам по 5800 долларов.
Сторонником этой идеи о сговоре, как было выяснено в ходе расследования, был покойный руководитель Apple Стив Джобс. Таким образом, компании договорились не предлагать талантливым сотрудникам лучшие условия по оплате труда, чтобы удержать их в компании.
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