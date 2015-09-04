Греческая полиция применила против мигрантов шумовые гранаты
Правоохранителям пришлось вмешаться, когда более тысячи мигрантов пытались штурмовать паром, направлявшийся к порту Пирей, который находится неподалеку от Афин.
На греческом острове Лесбос в пятницу утром произошли столкновения между мигрантами и полицией.
Об этом сообщает Европейская правда со ссылкой на издание Ekathimerini.
Правоохранителям пришлось вмешаться, когда более тысячи мигрантов пытались штурмовать паром, направлявшийся к порту Пирей, который находится неподалеку от Афин.
Согласно сообщениям, мигранты хотели прорваться на корабль и кричали "Афины! Афины!".
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Для того чтобы их разогнать, полиция применила шумовые гранаты.
Напомним, это уже не первый случай столкновений между полицией и мигрантами на острове.
В частности, в июне на Лесбосе полиция вмешалась в столкновения между двумя группами мигрантов, в результате чего пострадали 10 человек.
11 августа против мигрантов на другом греческом острове Кос полиция применила дубинки и огнетушители.