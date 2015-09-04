Путин возмутился "вакханалией" в Украине и присутствием иностранцев в правительстве

Президент РФ Владимир Путин заявил, что развитие событий в Украине будет зависеть от того, как долго украинцы смогут "терпеть эту вакханалию".

"Это зависит не от нас, это зависит от самой Украины, от украинского народа — как долго украинский народ еще будет терпеть эту вакханалию", — сказал Путин, отвечая на вопрос журналистов, что, по его мнению, будет дальше происходить в Украине, сообщает РИА-Новости.

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"То, что Украину поставили под внешнее управление, все ключевые посты в правительстве, а теперь еще и в ключевых регионах занимают иностранцы — это, я считаю, оскорбление украинского народа. Что, на Украине уже нет порядочных, честных людей и грамотных управленцев что ли? Ну, конечно, есть", — сказал Путин.

При этом он заявил, что дальнейшее развитие событий в Украине зависит не от России, а от самой Украины и украинского народа.

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"Только единство народа и общественное согласие могут привести к успеху, обеспечить независимость государств, помочь дать отпор любому могущественному и вероломному врагу", - сказал он.Напомним также, что рейтинг Путина упал на 6%. Таким образом, согласно данным "Левада-центра", уровень одобрения деятельности президента опустился до цифр мая 2014 года и в настоящее время составляет 83 процента.