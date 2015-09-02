В России бывшему учителю присудили 300 часов "обязательных работ" за стих "Украинским патриотам"

Российский суд согласился с мнением государственного обвинителя и назначил бывшему школьному учителю Александру Бывшеву, написавшим стихи в поддержку Украины, наказание в виде 300 часов обязательных работ.

Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Орловской области.

Весной 2014 года Александр Бывшев разместил в социальной сети стихотворение собственного сочинения «Украинским патриотам», которое, по мнению суда, содержит призывы к применению насилия, разжиганию ненависти, вражды и межнациональной розни. Сам автор отрицает этот факт, считая, что стихотворение является только художественным произведением.

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Так, Орловский областной суд оставил без изменений решение районого суда города и признал Бывшева виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 282 УК РФ (действия, направленные на возбуждение ненависти и вражды, а также на унижение достоинства человека либо группы лиц по признакам национальности, языка, происхождения, совершенные публично).

Кроме того, Бывшев лишен права заниматься педагогической деятельностью сроком на 2 года.