В Йемене у посольства США произошел мощный взрыв

03:00, 30 августа 2015
Мир
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Взрывы происходили в Сане в последние месяцы не раз. Ответственность за теракты брала на себя экстремистская организация "Исламское государство".

wikipedia.org/AnasALhajj.Photography

Мощный взрыв прогремел в субботу вечером в районе Сааван на востоке столицы Йемена Саны, где расположено посольство США.

Об этом сообщают РИА Новости со ссылкой на бахрейнскую газету "Аль-Васат".

По их информации, взорвалась заминированная машина. Однако пока неизвестно, было ли целью взрыва нанести ущерб американскому диппредставительству.

Также пока не поступали данные о жертвах взрыва, и кто взял на себя за него ответственность.

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В последние месяцы взрывы в йеменской столице случались в тех местах, которые контролируют шиитские повстанцы из движения "Ансар Аллах" (хуситы). Район Сааван также находится под их контролем. Ответственность за эти теракты брала на себя террористическая организация "Исламское государство".

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