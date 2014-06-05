В Ираке возле госпиталя взорвался автомобиль, погибли 14 человек

Заминированный автомобиль взорвался возле одного из госпиталей в городе Хилла в центральной части Ирака, погибли не менее 14 человек, еще 58 получили ранения, передает в ночь на четверг агентство Рейтер со ссылкой на местную полицию.

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Взрыв прогремел в четверг вечером примерно в 20 метрах от главных ворот госпиталя, где находится кафе. В момент взрыва в нем находились родственники пациентов, сообщает РИА Новости.

"Я направлялся в сторону кафе, чтобы купить чего-нибудь для своего дяди, который находится в госпитале, когда увидел большой огненный шар", — рассказал агентству один из очевидцев.

К настоящему моменту ни одна из группировок не взяла на себя ответственность за теракт. Однако полицейские считают, что за взрывом стоят члены радикальной группировки "Исламское государство Ирака и Леванта" (ISIS), боевики которой воюют преимущественно в Сирии.