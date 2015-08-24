Боевики ИГ взорвали древний храм в Пальмире
Боевики "Исламского государства" взорвали храм Баал-Шамина в городе Пальмира в центральной Сирии.
Возведенный во II веке нашей эры в честь древнесемитского божества, этот храм считался одним из самых значимых памятников поздней античности, передает Русская служба Би-Би-Си.
По сообщениям очевидцев, взрыв повредил также несколько древнеримских колонн.
Боевики ИГ установили контроль над Пальмирой, которая является памятником Всемирного наследия ЮНЕСКО, в середине мая.
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Несколько дней назад исламские экстремисты убили 81-летнего археолога Халеда Асаада - главного смотрителя древнего архитектурного комплекса в Пальмире.
Ранее УНИАН сообщал, что боевики группировки «Исламское государство» разрушили монастырь в Сирии при помощи бульдозеров.