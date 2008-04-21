Португальский парламент не спешит с решением о Голодоморе в Украине

Португальский парламент перед принятием решения о Голодоморе в Украине хочет изучить мнения всех историков.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил журналистам председатель Ассамблеи Португалии Жайме ГАММА после встречи в Лиссабоне с председателем Верховной Рады Украины Арсением ЯЦЕНЮКОМ.

«Мы в таких вопросах изучаем историю независимых историков. Мы не хотим опираться только на официальную историю. И мы из разных источников берем свидетельства и изучаем очень тщательно этот вопрос», - сказал он.

*** В 2006 году португальский историк, единственный в Португалии исследователь вопросов украинского Голодомора Луиш Матуш РИБЕЙРУ обратился с гражданской петицией в португальский парламент о признании Голодомора в Украине геноцидом украинского народа.

В соответствии с местным законодательством, эта петиция была передана на рассмотрение в Комитет по конституционным правам Ассамблеи, а затем - в Комитет по международным делам, где сейчас и рассматривается. Планировалось, что в сессионном зале эта петиция могла быть рассмотрена 8 апреля, однако рассмотрение вопроса было перенесено по неизвестным причинам.