Die Welt: теперь Путин ощутит проклятие нефти

В статье Михаэля Штюрмера под названием «Теперь Путин ощутит проклятие нефти», опубликованной на сайте газеты Die Welt, пишется о том, что цена сырой нефти в эти дни в Лондоне находится на отметке чуть выше 42 долларов за баррель, тенденция к спаду. Для индустриальных демократий это хорошая новость. Но что означает обвал цены на нефть для России? Для путинской системы? Для политики Запада в отношении России? Для конфликта в Крыму и будущего Украины?

Короткий ответ: катастрофа с открытым концом. Россия в течение полувека все больше превращалась в петрогосударство. Нефть и газ – благословение и проклятие, которые всегда рядом друг с другом. Без богатства Западной Сибири Россия была бы богадельней. Но богатство обманчиво, когда мировой рынок переживает резкий спад.

За длинным ответом можно обратиться к президенту России, который несколько лет назад, когда он безостановочно шел вперед, уверенный в победе и в себе, заявил: «Все зависит от цены на нефть». Но теперь все по-другому. Всего десять месяцев назад в Сочи перед небольшой группой западных дипломатов и аналитиков Путин заявил, что цена на нефть в 95 долларов, где она была в то время, может сбалансировать российский государственный бюджет. От военной инфраструктуры до пенсионеров, все будут обеспечены, и еще даже что-то останется для худших времен.

Петрогосударство Россия в затруднительном положении

Путин из секретной службы, где люди лучше информированы о бесхозяйственности и нищете славного Советского Союза, чем где бы то ни было. Сегодня Горбачева обвиняют в крахе советской системы. По правде говоря, политбюро отправило последнего из советских лидеров на «невыполнимую миссию»: модернизировать империю, не разрушив ее.

Когда в 1986 году цена на нефть, лучший союзник Кремля в течение десятилетий, упала до десяти долларов, пришел конец. В войне Ирака против Ирана, суннитская Саудовская Аравия открыла нефтяной кран до упора, чтобы не позволить шиитскому Ирану победить.

Остальное, как говорится, история. Но не для людей в Кремле, для которых сценарий должен быть предупреждением о повторении. Затянут ли они пояса потуже или будут искать ослабления напряженности? Будут ли они разжигать конфликт в Украине – или охладят его?

Какую карту они разыграют – Китая или Европы?

История нефти далека от завершения, и политическую мудрость нельзя заменить злорадством.