В США во время прямого эфира застрелили двух журналистов (видео)
17:00, 26 августа 2015Мир
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Трагедия произошла во время прямого включения в графстве Бедфорд.
Журналисты были застрелены неизвестным во время прямого эфира / Фото: wdbj7.com
Два журналиста телеканала WDBJ7, партнера CBS, были убиты в штате Виржиния во время прямого эфира.
Об этом сообщает Дождь со ссылкой на Reuters.
Телеканал WDBJ7 сообщил, что при нападении погибли журналисты Элисон Паркер и Адам Уорд.
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Трагедия произошла во время прямого включения в графстве Бедфорд. На записи эфира, которая появилась в социальных сетях, слышны звуки выстрелов.
Погибшие сотрудники телеканала WDBJ7 / Фото: twitter.com/vicenews
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