В США во время прямого эфира застрелили двух журналистов (видео)

Два журналиста телеканала WDBJ7, партнера CBS, были убиты в штате Виржиния во время прямого эфира.

Об этом сообщает Дождь со ссылкой на Reuters.

Телеканал WDBJ7 сообщил, что при нападении погибли журналисты Элисон Паркер и Адам Уорд.

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Трагедия произошла во время прямого включения в графстве Бедфорд. На записи эфира, которая появилась в социальных сетях, слышны звуки выстрелов.