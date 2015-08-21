Венедиктов: Путину комфортно - новая холодная война стала возвращением к его идеалам юности

Россия вернулась к идеалам юности президента РФ Владимира Путина.

Об этом заявил главный редактор "Эха Москвы" Алексей Венедиктов в интервью изданию Точно.

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"Он (Путин - Ред.) всегда говорил: «Они же враги, они продолжают нас дурить». Непонятно ему было, как это так: американцы и Европа шпионят против нас, ограничивают наш рынок оружия, и в то же время мы должны с ними вместе воевать против пиратов. Как так может быть? Непонятно ведь совсем? А вот теперь опять стало все понятно! Мы вернулись к идеалам юности - вот враги, вот они в открытую нас давят и не скрывают этого, а мы в открытую им отвечаем. Теперь Путину стало комфортно", - заявил журналист.