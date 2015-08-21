Россия вернулась в эпоху стукачества: мужчина донес в полицию, что его соседка ест польских гусей

Об этом сообщает местный портал "Новости Владивосток".

Мужчина, проживающий в Первореченском районе, указал в заявлении, что его соседка ест гусей, импортированных, предположительно, из Польши, в то время как сельскохозяйственная продукция из этой страны запрещена к ввозу на территорию РФ. Поскольку мужчина поддерживает ответную санкционную политику России, он счел нужным сообщить о своих подозрениях.

Кроме того, мужчина упомянул, что другие его соседи курят табак, чем, возможно, также нарушают российское законодательство, потому что табак может оказаться ввезенным с территории Голландии.

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В свою очередь российский оппозиционный политик Алексей Навальный опубликовал в интернете фото рапорта, адресованного полковнику полиции, в котором житель Владивостока жалуется на соседей за употребление «польских гусей" и курение "голландского табака".

Как выглядят доносы в России-2015 pic.twitter.com/WECxAmTzl1 — Alexey Navalny (@navalny) 21 августа 2015

Напомним, в России за минувшую неделю было уничтожено 550 тонн санкционной растительной пищевой продукции и 47 тонн контрабандной продукции животного происхождения, включая 576 килограмм продукции, ввезенной в ручной клади и багаже.