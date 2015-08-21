Знаменитый художник создал противоположность Disneyland (фоторепортаж)

В основе идеи парка лежит мрачное и в тоже время сатирическое переосмысление Disneyland, передает "TJournal".

Сообщается, что в парке представлены работы и многих других известных современных художников, включая Дэмьена Херста и Дженни Хольцер. Кроме того, на открытии прошли музыкальные выступления и арт-перфомансы.

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Стало известно, что большую стройку выдавали за декорации для несуществующего криминального триллера "Grey Fox", которому даже создали страницу на IMDb.

При этом сам Бэнкси утверждает, что этот парк совсем не подходит для маленьких детей, поскольку в Dismaland много инсталляций, способных разрушить психику ребенка, передает The Guardian.

Это парк на взрослые темы, считает он. "Это место - хаотичный новый мир, куда можно сбежать от бессмысленного пребывания в мире иллюзий", - заявил художник.

Стоит отметить, что выставка открылась 20 августа и продлится до 27 сентября.