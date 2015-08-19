Роспотребнадзор взялся за проверку всех московских "Ашанов"

Глава ведомства Анна Попова уточнила, что проверка началась еще в июне и до сих пор идет во всех пяти крупных московских "Ашанах" и в нескольких более мелких магазинах сети, передает Би-би-си.

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Обнародовать предварительные итоги проверки Анна Попова отказалась до завершения мероприятий. Она отметила, что сейчас собранные специалистами ведомства данные находятся на стадии оформления.

Роспотребнадзор – не первое надзорное ведомство, проявившее в последние месяцы повышенный интерес к сети "Ашан". Ранее несколько внеплановых проверок в магазинах провели специалисты Россельхознадзора.

В частности, на прошлой неделе ведомство сообщило, что в ходе внеплановой проверки продуктов в нескольких магазинах специалисты обнаружили в нескольких образцах мясной продукции кишечную палочку.