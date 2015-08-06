Россия за один день уничтожила свыше 250 тонн санкционных продуктов

За первый день разные регионы страны сообщили о выявлении, а также частичном сжигании и раздавливании тракторами свыше 250 тонн яблок, персиков, свинины, томатов, сыра, передает РИА Новости.

Не обошлось без курьезов — водитель фуры, узнав, что его незаконный товар сожгут, уехал обратно в Беларусь, забыв на границе паспорт.

Кроме того, во избежание недопонимания Роспотребнадзор пригрозил чиновникам огромными штрафами за "поедание" санкционных продуктов и уточнил, что такой способ уничтожением не считается.

Читайте такжеВ сети появились первые фото уничтожения санкционного сыра в России (видео, фоторепортаж)

При этом петиция к властям страны против уничтожения санкционных продуктов и о передаче их нуждающимся набрала в интернете 280 тысяч голосов, однако, по мнению главы Минсельхоза Александра Ткачева, распределять продукты сомнительного качества было бы неправильно. А Россельхознадзор рассчитывает, что после первых случаев уничтожения контрабанда прекратится совсем.