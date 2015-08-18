Тегеран и Москва на следующей неделе подпишут договор о поставках ракет С-300 - минобороны Ирана

Об этом заявил иранский министр обороны генерал Хусейн Дехкан, сообщает ТАСС со ссылкой на сирийское информационное агентство SANA.

"Москва и Тегеран подпишут на следующей неделе договор о поставке ракетных комплексов С-300 в Иран", - приводит агентство слова министра обороны Ирана.

Читайте такжеСМИ: Россия поставит Ирану новейшую систему ПВО "Антей-2500"

Отмечается, что 14 августа заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков заявил, что "решение о возможности поставки С-300 Ирану президентом РФ принято, сейчас отрабатывается техника этого вопроса". "Это сугубо двусторонний сюжет и никакого участия третьих стран не предусматривается и не требуется", - подчеркнул Рябков.

Как известно, 14 июля Иран и "шестерка" завершили выработку договоренностей по урегулированию ядерной проблемы Тегерана. В итоге был согласован Совместный всеобъемлющий план действий, состоящий из основного документа и пяти технических приложений. 20 июля Совбез ООН единогласно принял резолюцию в поддержку договоренностей по иранской ядерной программе, установив порядок поэтапной отмены действующих против Тегерана международных санкций в течение 10 лет.

Напомним, в 2005 году Россия договорилась с Ираном о поставке как минимум пяти зенитно-ракетных систем среднего радиуса действия С-300 ПМУ-1 на сумму более 800 млн долл. В случае невыполнения контракта предусматривалась выплата неустойки в размере 300-400 млн долларов. В сентябре 2010 г. Дмитрий Медведев, который занимал тогда пост главы государства, ввел запрет на поставку в Иран С-300 в соответствии с резолюцией Совета безопасности ООН, которая ограничивает поставку Ирану современных вооружений. Россия вернула Ирану перечисленные ранее в качестве предварительной оплаты денежные средства в размере 166,8 млн долл.

США не раз заявляли о неприемлемости поставок в Иран комплексов С-300.