В Индонезии найдены тела всех 54 жертв крушения самолета

Обломки самолета были замечены спасателями в понедельник в нескольких километрах от Оксибила, передает Би-би-си. Связь с самолетом авиакомпании Trigana Air Service, на борту которого находились 54 человека, оборвалась в воскресенье в 14:55 по местному времени.

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Турбовинтовой лайнер ATR42-300 следовал внутренним рейсом из столицы провинции города Джаяпура в Оксибил.

Представители почтовой службы Индонезии сообщили, что на борту самолета находились также почти полмиллиона долларов наличными. Деньги предназначались для помощи бедным.

Предполагается, что причиной катастрофы могла стать плохая погода. В 2007 году Брюссель включил Trigana Air в список авиакомпаний, которым запрещены полеты в страны Евросоюза: за 24 года работы авиаперевозчика с его самолетами произошли 14 серьезных авиаинцидентов.