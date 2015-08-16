В Индонезии пропал самолет с 50 пассажирами на борту

Об этом сообщило национальное поисковое и спасательное агентство, передает ТАСС.

По предварительным данным, наземные службы потеряли связь с самолетом ATR 42-300 над территорией провинции Папуа. Лайнер принадлежит компании Trigana Air Service, он следовал из аэропорта Сентани города Джаяпура в Оксибил.

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Самолет не прибыл в пункт назначения по расписанию, а с экипажем не удается установить связь.

Индонезийская провинция Папуа занимает западную часть острова Новая Гвинея в Тихом Океане. Восточную часть острова занимает государство Папуа Новая Гвинея.

Ранее УНИАН сообщал, что самолет "Клайпедских авиалиний" "Ан-2", летевший из Швеции (Гетеборга) в Литву, пропал над Балтийским морем. У него на борту были два пилота, пассажиров не было.