Die Presse: мы должны опасаться Пекина, даже если он делает подарки

В статье Карла Гаульхофера под названием «Мы должны опасаться Пекина, даже если он делает подарки», опубликованной на сайте австрийской газеты Die Presse, пишется о том, что Дональд Трамп видит будущее весьма мрачным. «Они разрушат нас», - китайцы, прогнозирует громкий кандидат в президенты США апокалиптическим жестом. Потому что, то, что мы получаем за юань на три с половиной процента меньше долларов, чем еще два дня назад, это только начало. Пекин будет ослаблять свою валюту до тех пор, пока дешевые китайские товары не переполнят рынок и не поставят американских экспортеров на колени. Но даже трезвые умы беспокоятся: Китай может вступить в валютную войну, состязание с нечестными методами, в котором, в конце концов, все проигрывают.

Оправдано ли это беспокойство? Только с экономической точки зрения: нет. Не наивно верить центральному банку, когда он говорит, что лишь немного ослабил повод. Девальвация – шаг к цене, соответствующей требованиям рынка, и все должно идти в этом же направлении, благодаря новой системе установления курса. Если через два или три года юань будет нормально действовать, то будет свободное движение капитала между всеми основными экономическими областями. Импульс для мировой торговли, подарок для всех.

Конечно, из личного интереса: Китай может привлечь иностранные деньги и построить функционирующий рынок капитала. Еще больше будет, когда Международный валютный фонд одобрит либерализацию и примет юань еще в этом году в престижный круг резервных валют. Уже давно Пекин с завистью поглядывает через Тихий океан. Поскольку доллар – резервная валюта, государство и компании Соединенных Штатов могут иметь сколько угодно долгов за рубежом. Это делает их экономику неприступной – и об этом мечтает также правительство в Китае.

Но даже если у девальвации есть простая причина – помочь ослабевшему экспортному сектору встать на ноги: Кто может упрекнуть китайцев? Разумеется: у них плохая слава страны, которая искусственно сохраняла свою валюту на низком уровне и, таким образом, сделала возможным экспортное чудо – за счет других. Но по этой теме все по праву утихло. Уже десятилетие юань повышает свою стоимость по отношению к доллару. Недавно МВФ также подтвердил, что курс в настоящее время справедливый. И если уж вспомнить воинственное слово «валютная война»: то ее, вероятно, разожгли другие.

После финансового кризиса, все основные центральные банки снизили стоимость своих валют с помощью множества искусственных средств. Недавнее, наиболее масштабное, покупка Европейским центральным банком облигаций в рамках программы. С тем успехом, что теперь доллар становится все сильнее. И, как Швейцария больше не связывает себя со слабым для нее евро, Китай отделяется от жесткой привязанности к слишком сильному доллару. Потому что эта привязанность ограничивает экспортеров, которые поставляют товары не только в Америку.

Гораздо более оправданным является другое опасение: насколько все плохо в действительности в экономике Китая, если коммунистическое руководство прибегло к таким средствам? Никто этого не знает. По той простой причине, что Китай по-прежнему является диктатурой с централизованно планируемой экономикой – и любое авторитарное государство использует сокрытие истины в качестве оружия пропаганды.

Данным о росте нельзя доверять, потому что статистика под контролем партии. Курсам акций нельзя доверять, потому что государственные банки и фонды ими манипулируют. То, что политика вмешивается все больше и масштабнее, как недавно при спровоцированном халатностью буме и крахе на фондовых рынках, показывает ее слабость.

Если руководство сейчас обесценивает юань, оно кардинально меняет курс и таким образом, признает свой крах: оно сделало ставку на внутреннюю экономику и должно признать, что без экспорта не обойтись. Нервозность властей растет. Они знают: отсутствие свободы будут принимать только до тех пор, пока в экономике все хорошо. Если граждане однажды поднимутся на баррикады, то у якобы доброжелательных деспотов будет только один ответ: насилие - как тогда, на площади Тяньаньмэнь (площадь Небесного спокойствия). Сегодня по-прежнему существуют причины, чтобы не доверять такому режиму. Поскольку свободный валютный курс еще не означает свободное общество.