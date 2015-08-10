СМИ: Семьи Ротшильд и Аньелли выкупят The Economist за $620 миллионов

Издательский дом Pearson Plc продаст свою 50-процентную долю в The Economist Group представителям семей Ротшильд и Аньелли.

Об этом сообщает Лента.ру со ссылкой на информированные источники газеты Financial Times, которая до недавнего времени также принадлежала Pearson. Сумма сделки составляет 400 миллионов фунтов стерлингов (примерно 620 миллионов долларов).

Таким образом, оба семейства увеличат доли в The Economist Group. Сейчас сэру Ивлину де Ротшильду и его жене леди Линн Форрестер де Ротшильд принадлежит в сумме около 21 процента акций The Economist, а инвестиционной компании Exor семьи Аньелли — 4,7 процента (итальянская семья также владеет изданиями в La Stampa, Corriere della Sera, La Gazzetta dello Sport, El Mundo).

По данным издания, Person также вел переговоры о продаже с американским издателем Hearst, но они, по неизвестным причинам, прервались.

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Представители Pearson и Ротшильд отказались комментировать информацию о предстоящей сделке. В Exor пояснили, что компания действительно планирует нарастить свою долю в группе.

Продажа журнала продолжает политику британского ИД по избавлению от непрофильных медиаактивов. Компания планирует сосредоточиться на выпуске образовательной литературы. Ранее Pearson объявил о продаже издателя The Financial Times японской медиакорпорации Nikkei за 844 миллиона фунтов стерлингов (1,3 миллиарда долларов).

Издательский дом Pearson владеет 50 процентами The Economist Group с 1957 года. Журнал был основан в 1843 году.