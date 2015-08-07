Большинство россиян не поддержало решение Путина о массовом уничтожении санкционных продуктов

Об этом свидетельствует опрос социологического центра ЦИМЭС, результатами которого располагает УНИАН.

Социологи опросили более 22 тыс. интернет-пользователей из России.

43,6% из них указали, что относятся к уничтожению продуктов «скорее отрицательно», так как не понимают, зачем это делать, когда в стране столько малоимущих людей и социальных учреждений, где не обеспечиваются нормы питания.

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42,4% ответили «отрицательно», т.к. уничтожение санкционной продукции не несет для российского производства никакой пользы, а скорее является актом агрессии. В комментариях респонденты нередко вспоминали военные годы и говорили, что «жечь продукты в стране, в которой гордятся героизмом блокадного Ленинграда, – это самое натуральное надругательство над памятью и историей».

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Положительно к уничтожению санкционных продуктов отнеслись менее 10%.

4,9% заявили, что относятся «положительно. Это необходимая мера в нынешней политической ситуации», 4,6% - «скорее положительно. Уничтожать продукты, конечно, цинично, но нам не нужно европейское, мы должны поднимать свое производство».

4,4% - затруднились с ответом.

Справка УНИАН. Летом 2014 года Евросоюз, а также США, Канада, Япония и ряд других стран объявили о новых санкциях в отношении лиц, компаний, банков и некоторых секторов российской экономики из-за действий России, направленных на дестабилизацию ситуации в Украине. Первый этап санкций был введен еще в марте – после аннексии РФ украинского Крыма.

7 августа 2014 года российские власти объявили о запрете поставок ряда продовольственных товаров из стран, которые ввели или поддержали санкции против России. Среди государств, которые попали под действие российских санкций, США, страны ЕС, Канада, Австралия, Норвегия, Швейцария, Япония.

24 июня этого года Путин заявил о подписании указа о продлении на год ответных мер на санкции Запада. Запрет на ввоз таких продуктов действует до 5 августа 2016 года.

29 июля Путин подписал указ об уничтожении ввезенных на территорию РФ продуктов, попавших под эмбарго. Он начал действовать с 6 августа.