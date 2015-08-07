Бывший президент Польши Коморовский займется поддержкой реформ в Украине

Как отметил польский политик, в рамках международной политики институт будет заниматься углублением дружественных взаимоотношений и поддержкой реформ в Украине, передает Польское радио. При этом бывший президент подчеркнул, что это будет лишь одна из его целей.

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Также институт будет заниматься углублением сотрудничества Польши с Германией. "Я так себе представляю роль бывшего президента. Это обсуждение тех процессов, которые требуют не только активной государственной политики, но и просто политики жестов, формирования общественного мнения", - убежден Бронислав Коморовский.

Кроме этого, он отметил, что институт будет заниматься вопросами, которые должны стать темой для общественного обсуждения, например, еврозона. "Такие серьезные темы, как, в частности, еврозона, требуют диалога вне политики. Надо что-то делать с той ситуацией, когда Польша является единственной страной в этой части Европы, которая не входит в зону общей валюты евро", - подчеркнул экс-президент Польши.

Напомним, о намерении создать институтБронислав Коморовский заявил 2 июля, во время визита во Львов.