Президент Польши Коморовский покидает должность

Таким образом, Украина теряет своего большого лоббиста в Евросоюзе, пишет украинская редакция "Немецкой волны". Польские эксперты сомневаются, что его преемник будет таким же активным "адвокатом" Киева.

Читайте такжеЗащищать Польшу будет поздно, если Россия поглотит Украину - Коморовский

Политик от "Гражданской платформы" запомнится тем, что выполнял роль "адвоката" Украины в отношениях с Евросоюзом даже в тот сложный момент, когда его украинский коллега Виктор Янукович оказался в международной изоляции из-за антидемократического курса.

На смену либеральному и умеренному Брониславу Коморовскому приходит молодой лидер национал-консервативной партии "Право и справедливость" Анджей Дуда. Польские обозреватели не ожидают от нового президента существенных изменений во внешней политике, в том числе и в отношениях с Украиной. "И Гражданская платформа, "Право и справедливость" - это проукраинские партии, так же как и пробелорусские", - отметил в разговоре с изданием независимый аналитик по вопросам Восточной Европы Павел Казанецкий. Это мнение разделяет и эксперт польского Общественного института Лукаш Ясина. "Дуда будет продолжать поддержку проевропейского курса Украины", - убежден Лукаш Ясина.

В то же время он прогнозирует, что в роли "адвоката Украины" Анджей Дуда может быть не таким эффективным, как его предшественник. "Пока трудно прогнозировать, удастся ли новому президенту построить доверительные отношения с лидерами ЕС, такими как канцлер Германии Ангела Меркель и президент Франции Франсуа Олланд", - отметил эксперт. Он напомнил, что бывший соратник и один из предшественников Анджея Дуды на посту президента Лех Качинский имел непростые отношения, в частности, с немецким канцлером Ангелой Меркель. "Если Дуда таки наладит контакт с немецким канцлером, то это сможет пойти на пользу Украине, интересы которой в ЕС нередко отстаивает Варшава", - сказал Лукаш Ясина.