Президент Центра политической конъюнктуры России, директор Фонда национальной энергетической безопасности Константин СИМОНОВ прогнозирует, что цена на природный газ для Украины в 2009 году составит не менее 320 долл. за тыс. куб. м.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сегодня заявил на пресс-конференции в Киеве, в ходе которой была презентована его книга «Глобальная энергетическая война».

«Думаю, цена будет не ниже 320 долларов. Где-то в районе 320-350 долларов», – сказал он.

По его словам, от «газовой войны» Украины и России выиграли страны Центральной Азии. «Основными победителями из этой истории вышли государства Центральной Азии, которые добились того, чего они хотели. Вот эти войны наши с Украиной – давление Европы на Россию, давление Украины на Россию - привели к тому, что Россия вынуждена была согласиться с переходом на так называемую свободную цену при наших отношениях с Туркменией и Узбекистаном», - сказал К.СИМОНОВ.

Как отметил К.СИМОНОВ, для России это означает, что теперь она будет не продавать центрально-азиатский газ, а заниматься только его транзитом. Для Украины же это означает, что стоимость газа будет значительно выше теперешней.

Вместе с тем, по его словам, когда Украина говорит о своем европейском выборе, она должна понимать, что запасов углеводородов в достаточном количестве у нее нет, и «вопрос заключается в том, достанется ли Украине доля европейского газового пирога, когда газовый голод через 5-10 лет начнет обостряться».

По его мненю, «Украина должна задуматься о том, как она будет в контексте 20-50 лет обеспечивать доступ к газовым ресурсам и существовать в эпоху «газовой паузы», когда Европа столкнется с серьезнейшим дефицитом газа, и вряд ли странам новой Европы достанутся какие-то преференции с точки зрения распределения газовых запасов».

Также К.СИМОНОВ отметил, что нефть и газ будут оставаться в течение следующих 30-40 лет не только основным энергоресурсом, но и основным предметом геополитических конфликтов и споров, в том числе и военных.

Как сообщал УНИАН, ОАО «НК «ЛУКОЙЛ» сообщило, что цена газа узбекского происхождения в 2009 году составит до 210 долл. за тыс. куб. м.

Справка УНИАН. В 2008 году Украина покупает газ по цене 179,5 долл. за тыс. куб. м.