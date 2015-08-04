Лавров намерен провести переговоры с Керри о ситуации на Донбассе

Встреча состоится 5 августа, сообщает РИА Новости со ссылкой на источники в российской делегации.

"Запланирована встреча с госсекретарем США. Среди обсуждаемых вопросов планируется затронуть ситуацию в Украине", — сообщили в делегации.

Главы внешнеполитических ведомств РФ и США уже встречались на этой неделе в Дохе, где обсуждали ситуацию в Сирии.

Ранее госсекретарь США Джон Керри в телефонном разговоре с главой МИД РФ Сергеем Лавровым призвал Россию ускорить реализацию Минских соглашений по урегулированию конфликта в Украине.