Шойгу объявил о создании в России Воздушно-космических сил

Министр обороны России Сергей Шойгу заявляет, что с 1 августа на территории страны начал действовать новый вид Вооруженных сил – Воздушно-космические силы, передает Радио Свобода.

"Формирование Воздушно-космических сил путем объединения Военно-воздушных сил и Войск воздушно-космической обороны является оптимальным вариантом совершенствования системы воздушно-космической обороны страны. Теперь под единым руководством объединены: авиация, войска противовоздушной и противоракетной обороны, космические силы и средства Вооруженных сил", – заявил Шойгу в понедельник, 3 августа.

Воздушно-космические силы как новый вид Вооруженных сил России начинают функционировать 1 августа 2015 года. Они будут состоять из трех родов войск: Военно-воздушные силы Противовоздушной-Противоракетной обороны и Космических войск.

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