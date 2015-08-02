В России на авиашоу разбился вертолет Ми-28

Как сообщает Газета.ру, вертолет Ми-28 потерял управление и разбился на полигоне «Дубрович» в Рязанской области на авиашоу.

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Во время выполнения одного из элементов пилотажа один из вертолетов группы «Беркутов» накренился и стал падать. Столкнувшись с землей, машина загорелась.

По предварительным данным, один из пилотов погиб.

Как сообщал УНИАН, 19 июля в России потерпел крушение седьмой с начала лета военный самолет.