В России на авиашоу разбился вертолет Ми-28
13:30, 02 августа 2015Мир
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Вертолет Ми-28 разбился во время авиашоу на полигоне в Рязанской области России.
Иллюстративное фото Ми-28 / army.lv
Как сообщает Газета.ру, вертолет Ми-28 потерял управление и разбился на полигоне «Дубрович» в Рязанской области на авиашоу.
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Во время выполнения одного из элементов пилотажа один из вертолетов группы «Беркутов» накренился и стал падать. Столкнувшись с землей, машина загорелась.
По предварительным данным, один из пилотов погиб.
Как сообщал УНИАН, 19 июля в России потерпел крушение седьмой с начала лета военный самолет.
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